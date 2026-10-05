logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reporta PC saldo blanco en la Ferepo

Hasta el momento no han reportado incidentes en juegos mecánicos como en quema de pirotecnia

Por Leonel Mora

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
A
Reporta PC saldo blanco en la Ferepo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Otro de los aspectos en los que la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, puso especial atención en la zona de la Feria Regional (Ferepo 2026) fue la revisión de las condiciones operativas de los juegos mecánicos, que en esta edición tuvieron carácter gratuito para toda la población.

      Hasta el cierre de este domingo, la dependencia logró mantener saldo blanco tanto en el área de juegos como en la quema supervisada de pirotecnia en la plaza principal y otros puntos de celebración. Durante la feria se implementó el dispositivo "Juego Seguro", orientado a fortalecer las medidas de prevención para familias y visitantes. Como parte de estas acciones, personal de Protección Civil verificó el tendido y condiciones del cableado eléctrico, tableros de control, arneses y sistemas de sujeción, así como seguros y mecanismos de seguridad de cada juego. También se revisaron extintores y equipos de atención a emergencias, con el fin de garantizar espacios seguros durante las festividades.

      La dependencia informó que estas inspecciones forman parte de un esquema preventivo que busca reducir riesgos en zonas de alta afluencia y mantener 

      condiciones adecuadas para todas y todos durante la Ferepo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


       evento que concluyó precisamente ayer, 4 de octubre.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        No se imponen multas por exceso de velocidad en Tangamanga: Mejía
        No se imponen multas por exceso de velocidad en Tangamanga: Mejía

        No se imponen multas por exceso de velocidad en Tangamanga: Mejía

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los guardaparques realizan entre dos y tres llamados de atención semanales a usuarios que exceden el límite.

        GCE capacita a 40 elementos para labores de investigación
        GCE capacita a 40 elementos para labores de investigación

        GCE capacita a 40 elementos para labores de investigación

        SLP

        Rubén Pacheco

        La Academia Estatal de Seguridad egresa quinta generación de policías con rango de edad entre 18 y 32 años.

        STJE reporta conflictos familiares con infantes en SLP
        STJE reporta conflictos familiares con infantes en SLP

        STJE reporta conflictos familiares con infantes en SLP

        SLP

        Rubén Pacheco

        Aunque la natalidad en San Luis Potosí ha disminuido, los conflictos familiares con niños siguen siendo frecuentes en tribunales.

        José Ricardo Gallardo detalla inversión de 30 mdp en gimnasio estatal
        José Ricardo Gallardo detalla inversión de 30 mdp en gimnasio estatal

        José Ricardo Gallardo detalla inversión de 30 mdp en gimnasio estatal

        SLP

        Rubén Pacheco

        El complejo deportivo estará listo en 2026 y atenderá a policías, Sedena, GN, FGE y FGR.