Reporta PC saldo blanco en la Ferepo

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Otro de los aspectos en los que la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos, puso especial atención en la zona de la Feria Regional (Ferepo 2026) fue la revisión de las condiciones operativas de los juegos mecánicos, que en esta edición tuvieron carácter gratuito para toda la población.

Hasta el cierre de este domingo, la dependencia logró mantener saldo blanco tanto en el área de juegos como en la quema supervisada de pirotecnia en la plaza principal y otros puntos de celebración. Durante la feria se implementó el dispositivo "Juego Seguro", orientado a fortalecer las medidas de prevención para familias y visitantes. Como parte de estas acciones, personal de Protección Civil verificó el tendido y condiciones del cableado eléctrico, tableros de control, arneses y sistemas de sujeción, así como seguros y mecanismos de seguridad de cada juego. También se revisaron extintores y equipos de atención a emergencias, con el fin de garantizar espacios seguros durante las festividades.

La dependencia informó que estas inspecciones forman parte de un esquema preventivo que busca reducir riesgos en zonas de alta afluencia y mantener

condiciones adecuadas para todas y todos durante la Ferepo.

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evento que concluyó precisamente ayer, 4 de octubre.