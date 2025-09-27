logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reprocha MC desdén gallardista hacia la oposición

Menciona Gama Basarte que la democracia demanda contrapesos y pluralidad

Por Samuel Moreno

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Reprocha MC desdén gallardista hacia la oposición

Movimiento Ciudadano (MC) reafirma su compromiso de trascender la oposición y consolidarse como una opción real de gobierno en San Luis Potosí, aseguró Marco Gama Basarte, presidente del partido MC en la entidad.

Criticó la visión limitada de reducir el debate político a la inexistencia de oposición, como lo señaló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en su Cuarto Informe de Gobierno.

“La falta de reconocimiento de la oposición puede ser atractiva para quien gobierna, pero representa un grave riesgo para la democracia en San Luis Potosí, porque sin contrapesos se pueden tomar decisiones unilaterales, sin debate ni revisión crítica”, advirtió.

El líder de la fuerza naranja destacó que la solución a las “viejas estructuras” no se logra con discursos, sino con instituciones sólidas, rendición de cuentas y acciones concretas que atiendan las necesidades de las familias potosinas; “Movimiento Ciudadano está demostrando que se puede construir un proyecto distinto, innovador y con verdadera participación ciudadana”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gama Basarte adelantó que MC continuará recorriendo las diferentes regiones del estado para escuchar directamente a la ciudadanía, convencido de que el desarrollo de San Luis Potosí requiere un modelo inclusivo, donde los logros no dependan de un solo partido, sino de la sociedad en su conjunto.

Con estas acciones, Movimiento Ciudadano busca consolidarse no sólo como un contrapeso político, sino como la alternativa de gobierno capaz de ofrecer resultados distintos y soluciones tangibles para 

los potosinos.

Otros partidos opositores, como Acción Nacional (PAN), a través del diputado local Rubén Guajardo Barrera, y la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, Sara Rocha Medina, sumaron su postura a respetar la declaración del gobierno, pero aseguraron que sí existe oposición en San Luis Potosí, subrayando la pluralidad política que caracteriza al estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Solapa Municipio a 446 informales
Solapa Municipio a 446 informales

Solapa Municipio a 446 informales

SLP

Martín Rodríguez

Empresaria exige retiren a los ambulantes sin permiso

Expolicía de Investigación desconfía de Guardia Civil
Expolicía de Investigación desconfía de Guardia Civil

Expolicía de Investigación desconfía de Guardia Civil

SLP

Rubén Pacheco

R. Ávalos acusó a candidato a juez de ser cómplice en el asesinato de sus hijos

Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen
Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen

Lamentan cierre de base de Cruz Roja en La Virgen

SLP

Flor Martínez

SLP supera el promedio nacional en nacimientos
SLP supera el promedio nacional en nacimientos

SLP supera el promedio nacional en nacimientos

SLP

Ana Paula Vázquez

Así lo informó el Inegi respecto al 2024, lo que representa el 47.7%