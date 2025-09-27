Reprocha MC desdén gallardista hacia la oposición

Movimiento Ciudadano (MC) reafirma su compromiso de trascender la oposición y consolidarse como una opción real de gobierno en San Luis Potosí, aseguró Marco Gama Basarte, presidente del partido MC en la entidad.

Criticó la visión limitada de reducir el debate político a la inexistencia de oposición, como lo señaló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en su Cuarto Informe de Gobierno.

“La falta de reconocimiento de la oposición puede ser atractiva para quien gobierna, pero representa un grave riesgo para la democracia en San Luis Potosí, porque sin contrapesos se pueden tomar decisiones unilaterales, sin debate ni revisión crítica”, advirtió.

El líder de la fuerza naranja destacó que la solución a las “viejas estructuras” no se logra con discursos, sino con instituciones sólidas, rendición de cuentas y acciones concretas que atiendan las necesidades de las familias potosinas; “Movimiento Ciudadano está demostrando que se puede construir un proyecto distinto, innovador y con verdadera participación ciudadana”.

Gama Basarte adelantó que MC continuará recorriendo las diferentes regiones del estado para escuchar directamente a la ciudadanía, convencido de que el desarrollo de San Luis Potosí requiere un modelo inclusivo, donde los logros no dependan de un solo partido, sino de la sociedad en su conjunto.

Con estas acciones, Movimiento Ciudadano busca consolidarse no sólo como un contrapeso político, sino como la alternativa de gobierno capaz de ofrecer resultados distintos y soluciones tangibles para

los potosinos.

Otros partidos opositores, como Acción Nacional (PAN), a través del diputado local Rubén Guajardo Barrera, y la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, Sara Rocha Medina, sumaron su postura a respetar la declaración del gobierno, pero aseguraron que sí existe oposición en San Luis Potosí, subrayando la pluralidad política que caracteriza al estado.