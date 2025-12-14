Reprueba la FGE en evaluación de Causa en Común

La Fiscalía General del Estado (FGE) ocupó el lugar 19, con una calificación reprobatoria de -50 puntos, en una evaluación realizada sobre las instituciones de procuración de justicia realizado por la agrupación Causa en Común.

La organización realizó el "Informe Nacional de Transparencia sobre el desarrollo de las instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias 2025", en la que analizó diversas métricas de las fiscalías estatales para evaluar su desempeño.

LEA TAMBIÉN FGE enviará prueba genética a EE. UU. ante posible identificación de Paul Brown Embajada de Estados Unidos colaborará en la comparativa de ADN entre restos humanos y muestra familiar del activista desaparecido en Villa Juárez.

Como conclusión general, la organización señala que en todas las fiscalías persisten deficiencias fundamentales en el desarrollo institucional, como la ausencia de sistemas de carrera, mecanismos insuficientes para la profesionalización, esquemas disciplinarios débiles, incumplimientos en cuanto a prestaciones y sistemas complementarios de seguridad social, así como carencias significativas en infraestructura y equipamiento, entre otros aspectos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La fuente principal de información del estudio fueron las solicitudes de información, aunque Causa en Común establece que hubo excesos en la clasificación de información reservada, respuestas evasivas a las solicitudes de información, y deficiencias en el procesamiento de información pública mínimamente coherente.

Causa en Común aclara que fueron tantas las deficiencias que ninguna fiscalía estatal tuvo una calificación aprobatoria y, en cambio, registraron evaluaciones negativas.

Por lo que toca a la fiscalía potosina, ésta obtuvo una calificación de -59, ubicándose en el sitio 19.

Causa en Común evaluó a las fiscalías en seis reactivos, de los cuales, el menos peor fue del de régimen disciplinario de los elementos de la FGE, en las que obtuvo -8.

Todas las demás evaluaciones tuvieron peor calificación. En materia de carrera policial, el puntaje fue de -50. En profesionalización, obtuvo -64 y en seguridad social, la calificación fue de -75.

Las peores calificaciones fueron en el rubro de autonomía, con 80 puntos y certificación, en la que la calificación fue de -92.