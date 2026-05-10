logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GRUPO VAZALUM

Fotogalería

GRUPO VAZALUM

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Repuntarán las visitas en El Saucito

Por Rolando Morales

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Repuntarán las visitas en El Saucito

Con motivo de la celebración del 10 de mayo, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí prevé un incremento en la afluencia a los panteones municipales, principalmente en El Saucito, considerado el de mayor concurrencia en la capital potosina. 

El titular de la dependencia, Christian Azuara, informó que desde este viernes comenzó a registrarse movimiento de visitantes, aunque será durante el sábado y domingo cuando se concentre la mayor carga de personas.

El funcionario explicó que actualmente se realizan trabajos de mejora en alumbrado y limpieza, especialmente en el panteón de El Saucito, con el objetivo de brindar mejores condiciones de seguridad y accesibilidad a quienes acudan a visitar a sus familiares. Indicó que la intención es que, tanto para el Día de las Madres como para futuras fechas de alta afluencia, exista una mayor cantidad de espacios iluminados.

Azuara señaló que además de los panteones de El Saucito, Milpillas y Españita, el Ayuntamiento comenzó un proceso de coordinación con delegaciones y autoridades de la zona no delegacional para regular también los cementerios municipales ubicados en comunidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Potosinos prefieren comprar unidades versátiles y económicas
Potosinos prefieren comprar unidades versátiles y económicas

Potosinos prefieren comprar unidades versátiles y económicas

SLP

Samuel Moreno

Reportan una fuga en la avenida Universidad
Reportan una fuga en la avenida Universidad

Reportan una fuga en la avenida Universidad

SLP

Flor Martínez

Nuevo ritual de unión: cambiar estampitas
Nuevo ritual de unión: cambiar estampitas

Nuevo ritual de unión: cambiar estampitas

SLP

Rolando Morales

En diferentes puntos de la ciudad se puede ver a personas desconocidas hablando de un mismo tema

Se amparan contra registro de teléfonos celulares
Se amparan contra registro de teléfonos celulares

Se amparan contra registro de teléfonos celulares

SLP

Ana Paula Vázquez

El 82.5% de usuarios en México no ha vinculado su línea móvil con documentos oficiales, lo que podría cancelar su servicio.