Repuntarán las visitas en El Saucito

Con motivo de la celebración del 10 de mayo, la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí prevé un incremento en la afluencia a los panteones municipales, principalmente en El Saucito, considerado el de mayor concurrencia en la capital potosina.

El titular de la dependencia, Christian Azuara, informó que desde este viernes comenzó a registrarse movimiento de visitantes, aunque será durante el sábado y domingo cuando se concentre la mayor carga de personas.

El funcionario explicó que actualmente se realizan trabajos de mejora en alumbrado y limpieza, especialmente en el panteón de El Saucito, con el objetivo de brindar mejores condiciones de seguridad y accesibilidad a quienes acudan a visitar a sus familiares. Indicó que la intención es que, tanto para el Día de las Madres como para futuras fechas de alta afluencia, exista una mayor cantidad de espacios iluminados.

Azuara señaló que además de los panteones de El Saucito, Milpillas y Españita, el Ayuntamiento comenzó un proceso de coordinación con delegaciones y autoridades de la zona no delegacional para regular también los cementerios municipales ubicados en comunidades.

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