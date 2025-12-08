logo pulso
SLP

Rescatan en Pozos a perritos maltratados

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
Rescatan en Pozos a perritos maltratados

El Gobierno Municipal de Villa de Pozos mantiene la atención a denuncias por maltrato animal en diversas zonas de la localidad, con el objetivo de garantizar el bienestar de las mascotas y promover una convivencia responsable entre la ciudadanía.

La síndico municipal, Liliana Méndez Fajardo, explicó que durante los últimos seis meses se han recibido 10 denuncias, tanto de manera directa como a través de redes sociales, lo que demuestra un aumento en la participación de la población para reportar estas situaciones.

Destacó que el área de Sindicatura trabaja de manera coordinada con personal de la Dirección de Gestión Ambiental, quienes acuden a verificar cada caso reportado y una vez que se identifican indicios de maltrato, se procede a iniciar formalmente la denuncia ante las autoridades correspondientes en contra de quien resulte responsable.

Méndez Fajardo enfatizó la importancia de fomentar la cultura de denuncia entre las y los habitantes, ya que solo mediante la participación ciudadana se podrá erradicar el maltrato animal y garantizar que los animales vivan en condiciones dignas y seguras.

