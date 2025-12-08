Repartidor, arroyado por una camioneta

CIUDAD VALLES. -Un repartidor que circulaba en motocicleta resultó lesionado al chocar contra una camioneta en el bulevar México-Laredo.

El accidente ocurrió la tarde de este domingo en el cruce del bulevar con la calle Pedro J. Méndez, frente a las oficinas del Registro Civil 01.

Fuentes oficiales informaron que el responsable fue un adulto mayor que conducía una camioneta Nissan X-Trail gris. Este se desplazaba por el carril central del bulevar, con dirección del fraccionamiento Valle Alto hacia la zona centro (norte a sur).

Al llegar al cruce mencionado, giró hacia la izquierda para cambiar de carril y terminó impactando a una motocicleta Italika negra que circulaba por el carril izquierdo, junto al camellón.

La unidad de dos ruedas era conducida por Jesús Yahir Rubio, de 22 años, vecino de la colonia Solidaridad. Debido al impacto, cayó al pavimento y sufrió lesiones en una pierna.

Brigadistas de la CNE auxiliaron al joven motociclista y, a petición del conductor de la camioneta, lo trasladaron a un sanatorio particular.