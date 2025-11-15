Respalda PVEM nombramiento de Patricia Aradillas

Ignacio Segura Morquecho, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que la designación de Patricia Aradillas, diputada con licencia, como nueva concejal presidenta de Villa de Pozos, garantiza la continuidad de la gobernabilidad en el municipio y evita vacíos de mando. La decisión del Congreso del Estado se dio tras aceptar la renuncia de Teresa Rivera, quien también pertenecía al Verde.

Segura Morquecho afirmó que el nombramiento busca prevenir una crisis de gobierno y mantener la estabilidad administrativa. Destacó que Aradillas cuenta con el respaldo de la bancada del PVEM y de los funcionarios municipales, lo que, dijo, permitirá que el municipio siga desarrollándose y consolidándose dentro de la zona metropolitana. “Al ser una persona emanada del Partido Verde, tiene todo el apoyo de la bancada y del gabinete municipal para que continúe el desarrollo y posicionamiento del municipio”, señaló.

El dirigente añadió que las decisiones del Legislativo estatal se basan en criterios legales, y recordó que cualquier ciudadano o integrante del Consejo Municipal puede impugnar los acuerdos. “No se trata de opiniones, se trata de quien tiene la razón legal y el fundamento para hacer las cosas como deben ser.

Claro, existen instancias donde cualquier ciudadano de Pozos o miembro del Consejo puede interponer alguna inconformidad, pero hoy estamos ante uno de los cuerpos más importantes, como es el legislativo del estado, que da la razón en forma jurídica sobre la aceptación de la renuncia de la anterior concejal y la designación de la nueva”, indicó.

