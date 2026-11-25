¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La acusación de manipulación con inteligencia artificial fue la respuesta de Óscar Bautista Villegas a la grabación en la que se escucha una voz atribuida al diputado federal, afirmar que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, hace lo que él le dice.

Aunque reconoció que sostuvo una conversación sobre política potosina, con un legislador del Estado de México, negó haber pronunciado las frases difundidas y aseguró que el audio fue alterado.

El legislador insistió en que la grabación fue modificada, incluso después de que se le cuestionó sobre un ejercicio con aplicaciones de detección de inteligencia artificial que arrojó 94% de fidelidad.

Como argumento, dijo tener un registro de la conversación con el diputado mexiquense identificado como Roberto, quien, según su versión, niega que hayan hablado de los asuntos que aparecen en el video.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el material difundido se escucha una voz atribuida a Bautista decir: "El gobernador hace lo que yo le digo" y "Lo que digo yo siempre queda". Sobre la posibilidad de denunciar la difusión del video, respondió que considera hacerlo sin precisar qué acciones emprendería para demostrar la supuesta alteración del material.

LEA TAMBIÉN Video | "El gobernador hace lo que yo le digo", asegura Bautista Su interlocutor también menciona a Cuauhtli Badillo, quien busca la alcaldía capitalina por Morena

A su vez, cuestionado sobre la persona que grabó el video en la parte posterior del vehículo donde se encontraba, respondió: "Sí, dialogué con el diputado Roberto y yo creo que el diputado o fue él o alguna de sus gentes", expresó.

En lugar de aportar detalles sobre la presunta manipulación, Bautista aprovechó sus declaraciones para refrendar su respaldo a Gallardo Cardona, a quien calificó como "un excelente gobernador" y aseguró que "ha hecho lo que otros dejaron de hacer. Ahí estoy sumado yo como persona, como ciudadano y como diputado federal", afirmó.