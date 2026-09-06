Restaurantes alistan platillos especiales

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Con la llegada de septiembre, restaurantes de la capital potosina comenzaron a preparar promociones y menús especiales con motivo de las fiestas patrias, principalmente para los días previos y la noche del 15 de septiembre, con una oferta que incluye desde platillos tradicionales hasta cenas completas acompañadas de música mexicana y bebidas.

Entre los alimentos que comienzan a ganar presencia en los menús de temporada se encuentran los chiles en nogada, pozole, enchiladas, tacos, tostadas, tamales, mole, carnitas y diferentes antojitos mexicanos, además de preparaciones propias de la gastronomía potosina. El chile en nogada destaca por tratarse de un platillo de temporada, mientras que el pozole continúa como una de las opciones más asociadas a las celebraciones del Grito de Independencia.

Los precios varían de acuerdo con el tipo de establecimiento y la preparación. En restaurantes de cocina mexicana de la capital, una comida individual puede encontrarse aproximadamente entre 100 y 300 pesos, mientras que en establecimientos de mayor categoría el consumo puede superar los 400 pesos por persona. También comienzan a promocionarse paquetes especiales para las fiestas patrias que incluyen varios tiempos, bebidas y entretenimiento, con precios que pueden acercarse o superar los 900 pesos por persona.

Para la noche del 15 de septiembre, algunos negocios preparan cenas tipo buffet o de varios tiempos, en las que se incluyen platillos como pozole, carnes, antojitos, guarniciones y postres mexicanos. A estos paquetes se agregan bebidas, música en vivo, mariachi, grupos norteños o espectáculos mexicanos, por lo que el costo final depende de los servicios incluidos y del horario de la celebración.

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La oferta busca atender tanto a familias como a grupos de amigos que prefieren celebrar el Grito fuera de casa, mientras que otros establecimientos mantienen opciones individuales para quienes únicamente buscan consumir algún platillo tradicional durante septiembre. En la capital potosina existe una amplia variedad de restaurantes de cocina mexicana, con precios que van desde opciones económicas hasta propuestas de mayor costo.

Así, conforme se acerca el 15 de septiembre, la gastronomía se suma a las actividades de la temporada y los restaurantes comienzan a competir por atraer comensales mediante platillos mexicanos, menús de temporada y cenas patrias, convirtiendo las celebraciones de septiembre también en una oportunidad para el consumo en el sector restaurantero de San Luis Potosí.