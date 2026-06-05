Restaurantes se preparan para vivir el Mundial
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Restauranteros capitalinos preparan sus propias alternativas para que las familias o grupos de amigos acudan a presenciar los partidos de fútbol del Mundial México-Estados Unidos-Canadá, que serán transmitidos en el horario de operaciones de cada uno de ellos.
También se preparan para respetar las condiciones legales y el no uso de emblemas o de ideas protegidas por propiedad industrial y la protección de los derechos de autor como parte de la propiedad intelectual, informó la empresaria restaurantera Midori Barral Iwadare.
En cualquier lugar se podrá vivir la pasión, disfrutar los partidos en un sitio público o en un restaurante, reunirse con amigos y familia y apoyar a la selección favorita. Para decorar, será posible utilizar elementos genéricos tales como balones, porterías, canchas, jugadores genéricos, imágenes de aficionados y pantallas gigantes sin emblemas no permitidos. Pueden utilizar los colores patrios y hacer promociones para apoyar a la Selección Mexicana sin usar logos oficiales.
Los restauranteros podrán informar que verán los partidos en el sitio donde hacen su actividad y prometer un ambiente familiar. Incluso podrán generar promociones especiales.
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No pueden usar marcas registradas, no pueden usar elementos oficiales tales como el trofeo, la mascota oficial, el logo oficial, los emblemas oficiales o las tipografías oficiales.
Tampoco pueden aparentar ser patrocinadores del Mundial ni mencionar que son restaurantes oficiales, ni copiar la imagen oficial para diseños o estilos gráficos o composiciones y hashtag oficiales. También les queda prohibido rifar boletos oficiales sin autorización o usar los premios oficiales del torneo.
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