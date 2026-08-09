Detectan 345 vehículos chatarra en la vía pública
Pozos mantiene operativo de deschatarrización.
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En lo que va del año se han detectado 345 vehículos en estado de abandono en la vía pública; de estos, 214 fueron retirados por sus propietarios tras recibir la notificación correspondiente, mientras que el resto fueron puestos a disposición de la autoridad al no ser reclamados dentro del plazo establecido, informó el director de Vialidad de Villa de Pozos, Juan Ramón Velázquez Urista.
Y es que la Guardia Civil Municipal, a través de la Dirección de Policía Vial y Movilidad, mantiene de manera permanente el programa de deschatarrización con el propósito de recuperar espacios públicos ocupados por vehículos abandonados, prevenir situaciones de riesgo y contribuir a la inhibición de conductas delictivas en distintos sectores del municipio.
Velázquez Urista explicó que, previo al retiro de cualquier unidad, se notifica a los propietarios para que retiren el vehículo en un periodo de 72 horas, conforme a lo establecido en la Ley de Tránsito del Estado y los Reglamentos de Tránsito Municipal de Villa de Pozos. Una vez vencido ese plazo sin que el automóvil sea retirado, se procede a su traslado mediante grúa a un espacio de resguardo, principalmente para liberar áreas de la zona urbana.
Por último, destacó que la Dirección Vial brinda orientación a los propietarios sobre la documentación que deben presentar para recuperar sus vehículos, los cuales permanecen bajo resguardo de la corporación hasta que se acredita su propiedad y se cumplen los requisitos legales para su entrega.
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