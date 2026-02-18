logo pulso
Retiran vehículos y objetos que obstruían calles en el Centro y colonia Issste

Policía Vial realizó operativos de liberación de espacios para despejar cruces peatonales, banquetas y zonas de tránsito invadidas

Por Redacción

Febrero 18, 2026 08:02 a.m.
La Dirección de Policía Vial de la capital llevó a cabo ayer un operativo de ordenamiento en el Centro Histórico y en inmediaciones de la colonia Issste, con el objetivo de liberar espacios públicos y mejorar la movilidad.

Durante las acciones, los agentes retiraron vehículos mal estacionados y diversos objetos que invadían cruces peatonales, banquetas y zonas de tránsito, los cuales impedían el libre paso de peatones y automovilistas.

Además, en los recorridos realizados por las zonas intervenidas, se detectaron unidades que aparentemente se encontraban abandonadas, con la finalidad de evitar que estos vehículos se conviertan en puntos de riesgo o focos de inseguridad.

La corporación informó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para favorecer el ordenamiento vial y garantizar mejores condiciones de tránsito para quienes utilizan la vía pública.

