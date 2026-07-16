Enorme bache en Periférico, una trampa mortal
Conductores señalan que el transporte pesado y las lluvias han acelerado el deterioro del pavimento
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un bache de gran tamaño ubicado sobre Periférico Oriente, en el cruce con Melchor Ocampo y el camino a Fracción Rivera, representa un riesgo para los automovilistas que transitan por la zona, quienes señalaron que en ese punto ya se han registrado diversos percances viales.
De acuerdo con los testimonios de conductores, las recientes lluvias aceleraron el deterioro de la carpeta asfáltica, lo que ha dejado en evidencia el desgaste que presenta esta vialidad.
Sin embargo, indicaron que el principal problema es el profundo bache localizado en ese tramo, ya que pone en riesgo a quienes circulan diariamente por la zona.
Los afectados señalaron que esta vialidad es utilizada de manera constante por transporte de carga pesada, situación que consideran ha contribuido al deterioro del pavimento y a la formación de nuevos baches.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Recordaron que hace unas semanas se registró un socavón sobre Periférico Oriente, el cual fue reparado por el Ayuntamiento de Soledad; no obstante, temen que las actuales condiciones del pavimento provoquen la aparición de un nuevo hundimiento.
Ante esta situación, solicitaron a las autoridades inspeccionar las condiciones de la vialidad y llevar a cabo una rehabilitación del tramo, al asegurar que desde hace varios años no recibe una intervención integral.
Automóvil cae en bache y se daña; demandarán al Ayuntamiento
CIUDAD VALLES.- Un hombre que circulaba en su vehículo Ford sobre la calle Niños Héroes, cayó en un bache y se le dañó su polvera y su fasia, por tal motivo dijo que demandará al Municipio. Alrededor...
no te pierdas estas noticias
Gómez Ordaz desconoce qué procede sobre desfalco en Ssa
Rubén Pacheco
Esto, luego de que Lutzow Steiner fue absuelto del delito de ejercicio abusivo de funciones
Interapas pide ampliar descuentos para nuevos usuarios
Redacción
La Junta de Gobierno también autorizó compensaciones extraordinarias para personal operativo
Posibilidad de lluvias y tormentas se mantendrán este jueves
Redacción
La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la región Huasteca