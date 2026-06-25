Se acumulan aguas negras cerca de la UAM

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La acumulación de aguas residuales en el Río Españita, a un costado de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), mantiene inconformes a habitantes de la zona sur de la capital potosina, quienes aseguran que el problema persiste desde hace varios años sin que exista una solución definitiva por parte de las autoridades responsables.

Impacto en la comunidad

En un recorrido por el parque lineal ubicado junto al cauce se observan extensos encharcamientos de agua contaminada, zonas con lodo, basura y escurrimientos permanentes que generan fuertes olores. La situación es especialmente evidente en los espacios recreativos del lugar, donde las canchas y áreas de convivencia muestran signos de deterioro.

De acuerdo con vecinos del sector, la pestilencia se ha convertido en una constante, sobre todo durante las horas de mayor temperatura. Los malos olores no sólo afectan a quienes viven cerca del parque, sino que incluso alcanzan el estacionamiento y algunas áreas de las oficinas de la UAM, ubicada a escasos metros del punto de descarga.

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Acciones de la autoridad

Aunque el sistema fue concebido originalmente para conducir agua pluvial, actualmente funciona como receptor de aguas residuales, presuntamente debido a fallas o conexiones irregulares en la infraestructura hidráulica. El problema se extiende a lo largo del cauce y también es visible en las laterales de la avenida Salvador Nava y en los cruces cercanos al río.

Hace poco más de un mes, personal municipal realizó labores de limpieza en la zona para retirar lodo, maleza y residuos acumulados; sin embargo, las recientes lluvias provocaron nuevamente que el parque lineal se ensuciara.

Uno de los puntos más críticos se localiza bajo el puente vehicular de Salvador Nava, donde se vio un flujo constante de agua contaminada que desemboca en el colector pluvial.