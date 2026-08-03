Disminuyen los robos a transeúntes

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El robo a transeúntes en la vía pública ha mostrado una disminución en San Luis Potosí durante los últimos tres semestres, aunque la problemática se mantiene prácticamente estancada en el último año, con más de 360 denuncias acumuladas entre enero y junio de 2026.

Comportamiento y cifras del robo a transeúntes

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros seis meses de 2024, 2025 y 2026 se acumularon mil 168 robos a transeúntes en la vía pública en la entidad. El periodo más crítico fue 2024, con 437 casos, mientras que en 2025 la cifra bajó a 367 y para 2026 se ubicó en 364.

La comparación muestra que entre 2024 y 2025 hubo una reducción de 70 casos, equivalente a 16 por ciento. Sin embargo, la mejoría prácticamente se frenó durante 2026, pues los 364 casos registrados representan apenas tres robos menos que los reportados en el primer semestre de 2025, una reducción menor al uno por ciento.

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Cambios mensuales y características del delito

El comportamiento mensual también refleja diferencias importantes. En 2024, el robo a transeúntes tuvo su mayor registro en junio, con 88 casos, seguido de abril con 82 y marzo con 76. Un año después, el mes con más denuncias fue febrero, con 76, mientras que para 2026 marzo encabezó la estadística con 71 casos. Junio de este año cerró con 51 denuncias, 37 menos que las registradas en el mismo mes de 2024.

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Pero el comportamiento del delito no sólo ha cambiado en cantidad, sino también en la forma en que se comete. La violencia ha sido la principal característica de estos robos durante los tres años analizados.

En el primer semestre de 2024 se contabilizaron 298 robos con violencia, que representaron cerca de siete de cada 10 casos. Para 2025 la cifra descendió a 223, pero en 2026 volvió a incrementarse hasta 238 casos.