Ola de robos pone en jaque a comercios

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MATEHUALA.- Ola de robos en la ciudad donde en un solo día tres negocios ubicados en distintos puntos de la ciudad fueron blanco de los amantes de lo ajeno, quienes aprovecharon la noche para cometer sus ilícitos.

Los hechos se registraron durante la mañana del sábado, cuando los propietarios de tres comercios reportaron que durante la madrugada habían sido víctimas de robo.

Los delincuentes atracaron un local de ropa, otro de comida y un establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas.

Uno de los negocios afectados fue Canela Boutique, sucursal Colinas de la Paz, donde los delincuentes ingresaron durante la madrugada y sustrajeron ropa y diversos artículos de valor.

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A través de redes sociales, los propietarios solicitaron el apoyo de la población para tratar de recuperar los objetos robados, pidiendo que, si alguien observa que se ofrecen a la venta, les informen de inmediato, ya que aseguraron que su negocio representa años de esfuerzo y trabajo.

Los amantes de lo ajeno también hicieron de las suyas en el bar La Cochera, ubicado en el sector Ojo de Agua, sobre la calle Hidalgo, en este caso, los delincuentes ingresaron durante la madrugada del sábado y se llevaron diversos artículos.

Los propietarios solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal para dar con los responsables.

Otro de los negocios afectados fue Super Tortas, ubicado sobre la carretera a La Paz, donde un sujeto intentó ingresar por la fuerza, causando daños en puertas y ventanas del establecimiento. Afortunadamente no logró entrar al negocio, sin embargo, las cámaras de videovigilancia captaron al presunto responsable y los propietarios consideran que podría tratarse de la misma persona que participó en los otros atracos.