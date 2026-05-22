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Robo vehicular se concentra en las motocicletas

Cifras del SESNSP indican que el 52% de los despojos afecta a las motos

Por Rubén Pacheco

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
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Robo vehicular se concentra en las motocicletas

Del total de robo de vehículos de motor cometidos en el estado de San Luis Potosí en el primer cuatrimestre de este año, el 52 por ciento corresponde a motocicletas, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

San Luis Potosí robo motocicletas 2024: cifras y contexto

El informe oficial precisó que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 576 carpetas de investigación por atraco de unidades, 276 por robo de coche de 4 ruedas y 300 de motocicletas.

El documento precisó que, del total sustracciones de carros 96 se cometieron con violencia y 180 sin violencia; y los biciclos motorizados 61 con violencia y 239 sin violencia.

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Impacto y contexto del robo de vehículos en San Luis Potosí

Es decir, el 52 por ciento de los robos de unidades motoras en el estado corresponden a motocicletas, vehículos vinculados principalmente con la comisión de ecuaciones de personas, según autoridades estatales de seguridad pública.

En abril pasado, San Luis Potosí se posicionó como el municipio del país con mayor incidencia de robo de equipo pesado asegurado entre abril del 2025 y marzo del 2026, de acuerdo con un reporte trimestral presentado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

El informe particular precisó que, en los últimos 12 meses se contabilizaron 284 atracos en carreteras o vialidades capitalinas, de ellos 74 por ciento fueron cometidos con violencia por parte de los criminales.

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