Ruleteros piden renuncia de la titular de SCT

Exigen el combate real y efectivo al “pirataje”

Por Leonel Mora

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Ruleteros piden renuncia de la titular de SCT

En plena comparecencia de la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, ante el Congreso del Estado, un grupo de taxistas se manifestó en su contra, pidió su renuncia y el combate real y efectivo al “pirataje”, es decir, a las plataformas digitales de coches de alquiler.

Fueron alrededor de 25 taxistas los que acudieron a la sede legislativa de la calle Pedro Vallejo, en el Centro Histórico de la capital potosina y que pidieron “audiencia pública” con la funcionaria estatal, sin embargo, una docena de elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) impidió el acceso a los manifestantes.

Entonces, los taxistas procedieron a bloquear el cruce de Pedro Vallejo con la calle Ignacio Comonfort, así como el de Pedro Vallejo con Ignacio López Rayón, medida que se mantuvo durante al menos 20 minutos bajo una lluvia de “saludos maternos” por parte de conductores particulares que transitaban por la zona.

Casi al término de la comparecencia de Araceli Martínez, el grupo amenazó con trasladarse al distribuidor vial “Benito Juárez” si no se lograba el diálogo con la secretaria, pero casi enseguida recibieron informes de que serían atendidos de alguna forma. Al final, la titular de la SCT pudo abandonar el reciento legislativo sin mayor novedad.

