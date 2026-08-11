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Nuevo brazo de Salvador Nava concluirá en 8 meses

El proyecto contempla un puente de 500 metros desde el bulevar Jacobo Payán

Por Rolando Morales

Agosto 11, 2026 12:45 p.m.
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Nuevo brazo de Salvador Nava concluirá en 8 meses
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      El paso superior vehicular Jacobo Payán tendrá un plazo de ejecución establecido en contrato de ocho meses, aunque el Ayuntamiento de San Luis Potosí aseguró que la empresa constructora se comprometió a concluir los trabajos en cuatro meses.

      La obra contempla un puente superior de aproximadamente 500 metros de longitud, con dos rampas de acceso y salida, para conectar el bulevar Jacobo Payán (antes Españita) con la lateral norte de Salvador Nava y posteriormente con los carriles centrales.

      El titular de la Dirección de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, señaló que actualmente más de 28 mil vehículos circulan diariamente por esta zona, por lo que el proyecto busca reducir los tiempos de recorrido.

      De acuerdo con las estimaciones presentadas por el funcionario, el trayecto que actualmente puede tomar hasta 25 minutos por la lateral de Salvador Nava, hasta el retorno ubicado en el bajo puente de Rutilo Torres, podría reducirse a alrededor de dos minutos con la nueva infraestructura.

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      La construcción incluye dos rampas y alrededor de 2 mil 350 metros cuadrados de muros mecánicamente estabilizados, además de elementos de concreto armado. El proyecto también contempla trabajos en las vialidades de los alrededores.

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      Obras Públicas informó que se rehabilitarán más de 8 mil 500 metros cuadrados de las laterales del bulevar Jacobo Payán y otros 4 mil 500 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la lateral de Salvador Nava. También se consideran guarniciones, alumbrado y señalamiento horizontal y vertical.

      En cuanto al costo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos estimó que la obra tendrá una inversión de entre 190 y 200 millones de pesos, a los que se sumarán los trabajos de regeneración del entorno. El Ayuntamiento pretende pavimentar las laterales que conectan el sector con Rutilo Torres, además de incorporar banquetas, infraestructura para personas con discapacidad y alumbrado público.

      Aunque el contrato establece ocho meses para la ejecución, Galindo Ceballos indicó que el constructor se comprometió a reducir el plazo a cuatro meses. Esto implicaría que el paso superior podría quedar terminado en aproximadamente la mitad del tiempo originalmente previsto, aunque el cumplimiento de ese compromiso dependerá del desarrollo de los trabajos durante los próximos meses.

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