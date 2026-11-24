Niega Bautista veracidad de audios sobre Gallardo
Por el contrario, lo calificó como "un excelente gobernador"
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Fue un audio manipulado con Inteligencia Artificial, dijo el diputado Óscar Bautista Villegas sobre la grabación en la que se le escucha afirmar que el gobernador Ricardo Gallardo hace lo que él le dice.
Reconoció que sostuvo una conversación sobre política potosina con un legislador del Estado de México, pero negó haber pronunciado las frases difundidas y aseguró que el audio fue alterado.
Aseveró tener un registro de la conversación con el diputado mexiquense identificado como Roberto, quien, según su versión, niega que hayan hablado de los asuntos que aparecen en el video, aunque por ahora no ofreció demostrar la supuesta alteración del material.
Por el contrario, aprovechó sus declaraciones para refrendar su respaldo a Gallardo Cardona, a quien calificó como "un excelente gobernador".
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