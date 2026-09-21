SLP, tercero con más diputados plurinominales

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San Luis Potosí es la tercera entidad del país con mayor proporción de legisladores locales electos por representación proporcional, con 44.4 por ciento de las personas integrantes del Congreso estatal en el último periodo ordinario de sesiones de 2024, de acuerdo con datos del INEGI. Solo Ciudad de México y Jalisco registraron una proporción mayor.

San Luis Potosí destaca en representación proporcional legislativa

El porcentaje potosino supera el promedio nacional de los congresos estatales, donde 39.7 por ciento de las personas legisladoras llegó por representación proporcional y 60.3 por ciento por mayoría relativa. En SLP, el 55.6 por ciento de las curules correspondió a legisladores electos directamente en sus distritos por obtener la mayoría de votos.

El dato forma parte del Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025, difundido por el INEGI en el marco del Día Internacional de la Democracia. La CDMX registró el porcentaje más alto, con 49.2 por ciento de legisladores por representación proporcional, seguida de Jalisco, con 47.4 por ciento; en ambos casos, prácticamente cinco de cada 10 integrantes de sus congresos llegaron por esta vía.

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Comparativo nacional de representación proporcional y mayoría relativa

En contraste, Baja California Sur presentó la menor proporción, con 23.8 por ciento de legisladores electos por representación proporcional y 76.2 por ciento por mayoría relativa. Le siguieron Baja California, con 32 por ciento de plurinominales, y Aguascalientes y Chihuahua, con 33.3 por ciento cada uno.

En la LXIV Legislatura de San Luis Potosí, las y los 12 diputados plurinominales asignados por el CEEPAC en junio de 2024 son Luis Felipe Castro Barrón, María Dolores Robles Chairez y Héctor Serrano Cortés, por el PVEM; Carlos Artemio Arreola Mallol, Jessica Gabriela López Torres y Luis Emilio Rosas Montiel, por Morena; Mireya Vancini Villanueva y Marcelino Rivera Hernández, por el PAN; Ma. Sara Rocha Medina y Frinné Azuara Yarzábal, por el PRI; Marco Antonio Gama Basarte, por Movimiento Ciudadano; y Crisógono Pérez López, por Nueva Alianza.