Congreso rezaga el 71% de las iniciativas

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El Congreso de San Luis Potosí cerró su segundo año de ejercicio legislativo con 357 de las 499 iniciativas recibidas todavía sin procesar, es decir, 71.5 por ciento de las propuestas que ingresaron durante ese periodo, según la numeralia del propio Legislativo con corte al 2 de septiembre de 2026. Solo 142 iniciativas, 28.5 por ciento del total, fueron procesadas dentro del mismo ejercicio.

Actividad legislativa y volumen de pendientes

El volumen de asuntos pendientes contrasta con los más de 300 decretos y las 69 leyes, códigos y reglamentos modificados que el Congreso reportó durante el mismo periodo. Sin embargo, estas cifras corresponden a procedimientos legislativos distintos y no equivalen al número de iniciativas resueltas, ya que un decreto puede modificar más de un ordenamiento y una misma norma puede ser reformada en distintas ocasiones.

A este trabajo se sumaron 144 iniciativas que habían sido presentadas durante el primer año de la Legislatura y que fueron dictaminadas en el segundo. Estos expedientes corresponden a asuntos pendientes del ejercicio anterior y no forman parte de las 499 iniciativas ingresadas durante el segundo año, por lo que ambos grupos deben considerarse por separado.

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Modificaciones constitucionales y reformas locales

Durante el periodo también se realizaron 72 sesiones del Pleno y 16 de la Diputación Permanente. El Congreso recibió 2 mil 335 asuntos de correspondencia, que fueron turnados a las comisiones legislativas, además de 84 puntos de acuerdo. La actividad legislativa incluyó también ocho minutas enviadas por el Congreso de la Unión para modificar la Constitución federal y 18 dictámenes de reformas a la Constitución de San Luis Potosí.

Entre las modificaciones constitucionales locales reportadas se encuentran disposiciones sobre personas cuidadoras, pueblos y comunidades indígenas, protección animal, seguridad, paridad de género, transparencia, Sistema Estatal Anticorrupción, Poder Judicial y Fiscalía General del Estado. También se estableció una remuneración mínima mensual de 14 mil pesos para policías municipales y se incorporó a corporaciones de seguridad a tareas de investigación bajo conducción del Ministerio Público. Aún con esta producción legislativa, al corte del 2 de septiembre permanecían sin procesar 357 de las 499 iniciativas presentadas durante el segundo año.