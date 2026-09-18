Estados, reprobados en transparencia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a la información deficiente, escasa y/o desordenada, los estados una vez más reprobaron en materia de transparencia fiscal.

Así lo refleja el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Inflación Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2026, elaborado por Aregional, cuyo promedio nacional resultó de 59.38 puntos. Cayó por debajo de los 60 puntos en comparación con 2025, con lo cual perdió 1.94 puntos.

De acuerdo con Cutberto Anduaga, director de la consultoría, la información pública se ha devaluado, es decir que ha tenido "una pérdida de valor porque no conocen sus responsabilidades y las sanciones que se les aplican por no cumplir".

En conferencia de prensa afirmó que no existe una homologación de la información de datos ni de informes, lo que complica la comparación pese a la existencia de herramientas como la minería de datos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al presentar el reporte actualizado, abundó que los gobiernos estatales solo se limitan a enviar información a los congresos y se olvidan de tenerla disponible en sus portales y "eso es preocupante porque significa un retroceso a niveles de 2003".