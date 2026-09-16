Sancionan a “particular”por mal uso de burócratas

La Contraloría del Estado determinó sancionar a un particular por utilizar a personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) en actividades particulares, luego de acreditar que trabajadores de la dependencia realizaron labores que no correspondían a sus funciones, informó el contralor estatal, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz.

El funcionario precisó que la amonestación no fue dirigida al titular de Sedarh, Jorge Luis Díaz Salinas, debido a que las instrucciones para realizar dichas actividades no provinieron del secretario, sino del particular involucrado. Aguiñaga sostuvo que la investigación no acreditó un uso indebido de recursos públicos, aunque sí la utilización irregular de personal.

El caso derivó de señalamientos sobre trabajadores de la dependencia que habrían efectuado labores de limpieza, pintura, deshierbe y acondicionamiento en una propiedad privada vinculada con el titular de la Sedarh, previo a un festejo. Tras la denuncia pública, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona había anunciado una investigación de la Contraloría.

Cuestionado sobre sí la sanción al particular podría representar un intento por deslindar al secretario de la responsabilidad. Aguiñaga Muñiz rechazo esa posibilidad y aseguró que la responsabilidad del sancionado quedó acreditada. “Comprobó su responsabilidad”, afirmó el contralor al sostener que las indicaciones al personal provinieron directamente de esa persona.

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Aguiñaga Muñiz reconoció que los trabajadores de una dependencia pública no deben atender instrucciones de particulares para realizar actividades ajenas a sus funciones y señaló que no se ha detectado otra sanción durante este año por una situación similar.