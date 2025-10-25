logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EL AMOR LOS UNE!

Fotogalería

¡EL AMOR LOS UNE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Santiago “N” obtuvo prórroga para su defensa

El próximo lunes se estará resolviendo su situación jurídica, señala FGE

Por Rubén Pacheco

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Santiago “N” obtuvo prórroga para su defensa

Por riesgo de fuga de los otros dos presuntos violadores de una alumna de 18 años del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la UASLP, agredida la semana pasada, no es posible informar si existen órdenes de aprehensión en su contra, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Precisó que luego de que, en la audiencia inicial Santiago N. se acogió a la duplicidad del término constitucional, su situación jurídica se definirá el próximo lunes en la continuación de la misma.

“La Fiscalía ha solicitado ya la vinculación a proceso. El lunes se estará resolviendo su situación jurídica”, complementó. Aunque inicialmente se informó que uno de los tres imputados correspondía a un joven externo a la Facultad de Derecho, García Cázares precisó que finalmente se corroboró que se trata de un estudiante, pero no dijo a qué institución pertenece 

“Seguimos en la investigación (de los otros dos presuntos). Estamos, por una cuestión de secrecía, no revelamos por un tema que la misma carpeta no exige, entonces no quiero revelar ningún dato en cuanto a ese tema (…) es precisamente por eso (riesgo de fuga) que no se da la información”, remató.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los imputados mayores de edad, podrían alcanzar una pena de ocho a 20 años de prisión y un poco más por la agravante. En el caso del adolescente, tendría una pena máxima de cinco años de internamiento, según los previsto en el Artículo 14, párrafo cinco de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad
Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad

Municipio de SLP trabaja en políticas públicas de seguridad

SLP

Redacción

EGC destacó que con trabajo coordinado entre la SSPC capitalina y los Comités de Seguridad Ciudadana, se redujeron más 23 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad

Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio
Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio

Son vinculadas 4 personas por triple feminicidio

SLP

Samuel Moreno

El móvil corresponde a un problema entre grupos delincuenciales antagónicos

CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca
CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca

CMIC reparará tramos carreteros en la Huasteca

SLP

Martín Rodríguez

Ya hay maquinaria reparando algunos destrozos, informó el presidente local del organismo empresarial

Avanza limpieza en el panteón de El Saucito
Avanza limpieza en el panteón de El Saucito

Avanza limpieza en el panteón de El Saucito

SLP

Rolando Morales