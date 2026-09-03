Se capacita en SNTE para el uso de la I.A.

Las secciones 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) van por la profesionalización de los docentes en materia de uso de inteligencia artificial, medidas de prevención y herramientas para incentivar el conocimiento por encima del uso de las plataformas de generación de contenidos, informaron los dirigentes Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Elizabeth Bibiana Guerrero Milán.

Coincidieron en que deberá trabajarse sobre la dotación de herramientas para que los docentes asuman el liderazgo y sean dotados de las herramientas para que ese proceso se dé de mejor manera.

Juan Carlos Bárcenas dijo que se hace lo necesario para que los docentes se involucren en el proceso, pero al mismo tiempo desarrollen sus ideas para aplicar la inteligencia artificial de manera que sea una herramienta para sacar ventaja al aprendizaje.

Por otra parte, la Sección 52 del SNTE se pronunció por la generación de condiciones para la inclusión de la formación de los docentes en materia de uso y herramientas de la inteligencia artificial, como parte de la tarea docente y de garantía del aprendizaje.

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La secretaria general del sindicato, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán, dijo que no se trata de responsabilizar solo a las autoridades educativas de la formación de los docentes en esa materia, sino que se involucren tanto éstas como los propios docentes, alumnos y padres de familia.

La idea es generar condiciones de capacitación y formación continua en materia de uso racional de la inteligencia artificial, tanto para la generación de contenidos como para la evaluación de aprendizaje y control de uso de las herramientas para garantizar que los estudiantes se involucren realmente en sus tareas de crecimiento personal y profesional.