Se encharcan calles en Las Mercedes

Residentes de Las Mercedes informaron que, en realidad, el cárcamo que drena el agua de lluvia hacia el río Españita no operó del todo bien y que sí hubo calles inundadas el viernes pasado. En Camino Acceso 11, hubo incluso invasión de lodos, aunque personal municipal acudió a ese punto a brindar apoyo a la población.

Concejales regidores de Villa de Pozos compartieron algunos videos de residentes de Las Mercedes en los que se aprecian algunas calles inundadas durante las lluvias que cayeron el viernes de la semana pasada.

A su vez, el Concejo Municipal, en sus redes sociales oficiales, publicó fotografías de cuadrillas de personal trabajando en el retiro de lodos de la calle Camino Acceso 11, en el mismo sector de Las Mercedes.

Para la población, cada temporada de lluvias es una repetición de las mismas escenas de calles y viviendas inundadas, en ocasiones como más intensidad y en otras con menos, pero siempre con consecuencias lamentables.

Comentaron que quizás el cárcamo actual ya no es suficiente ante el incremento de las superficies urbanizadas de Villa de Pozos, por lo que sugirieron que, quizás, Interapas o alguna autoridad estatal debería considerar la instalación de otro cárcamo o bien hacer más profundo el lecho del río Españita.