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Se espera repunte de hasta 7% por “El Buen Fin”

Por Martín Rodríguez

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Se espera repunte de hasta 7% por “El Buen Fin”

Se espera un aumento de 5 a 7 por ciento en las ventas por el Buen Fin, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mauricio Mahbub Tamez. La Concanaco anunció que el máximo encuentro de clientes y tiendas, se desarrollará del 13 al 17 de noviembre.

Mahbub Tamez añadió que por lo general se agregan muchas tiendas departamentales, negocios pequeños y restaurantes. Agregó que del total de las ventas, 25% se concretan por vías digitales.

Dijo que las más beneficiadas serán las ventas de tecnología, probablemente electrodomésticos y zapatería. Todos ellos se movilizan con mayor rapidez durante El Buen Fin porque presentan mayores dificultades de movilización como mercancías, por el costo.

“Los clientes aprovechan algún tipo de actividad como el Buen Fin, donde la gente aprovecha a gastar su dinero porque hay descuentos o beneficios”.

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