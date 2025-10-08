logo pulso
SLP

Se esperan 30% de aumento en vivienda social

Dice la AMPI que se requiere apoyo oficial para adquirir terrenos accesibles

Por Martín Rodríguez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Para que crezca la producción de vivienda popular se requiere que las instancias gubernamentales permitan apresurar los trámites para la adquisición de predios, se concluyó en el Seminario de Bienes Raíces organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI). 

El seminario aborda las problemáticas legales y administrativa relacionadas con el traslado de dominio de bienes o la venta de inmuebles.

La titular de la presidencia del organismo empresarial, Olga Espitia Lanuza, dijo que hay mucho interés del organismo empresarial, de los desarrolladores y de los gobiernos federales, estatal y municipal de la capital para desarrollar vivienda social.

Espitia Lanuza aseguró que todos están conscientes de la falta que hace construir casas para trabajadores, y dijo esperar que haya muy buenas noticias para 2026, porque 2025 fue un año de avisos, trámites y posicionamientos y se espera que el próximo año ya sea de resultados.

Esperan que el año que entra aumente la construcción de casas de un 30 por ciento hacia arriba, pero también que se aproveche que los trabajadores que pueden adquirir vivienda tengan como mínimo seis meses de empleo continuo, que perciban de uno a dos salarios mínimos y que sea la primera vivienda que adquieren, porque eso ayudará mucho en la parte de interés social. Aseguró que la vivienda media y de valores mayores, esas se mueven por naturaleza, y se espera que sea con muy buenos números.

