logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan brigada de búsqueda de personas

Se recolectarán muestras biológicas

Por Carmen Hernández

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan brigada de búsqueda de personas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 25 de octubre el Centro Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP)  llevará a cabo la brigada para la obtención de perfil genético. 

    Las autoridades municipales dieron a conocer que se trabaja de manera coordinada con el Centro Estatal de Búsqueda para realizar la campaña que se efectuará en la Biblioteca Digital, ubicada en calle Arturo Jasso Zárate No. 817 en el Fraccionamiento Bulevar Platanares este próximo 25 de octubre de 9 a 4 de la tarde, sin embargo, se pide a la población llegar de manera puntual, no es necesario asistir en ayunas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración
Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

SLP

Miguel Barragán

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono
Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

SLP

Jesús Vázquez

Regularizarán terrenos en derecho de vía
Regularizarán terrenos en derecho de vía

Regularizarán terrenos en derecho de vía

SLP

Redacción

Esto, sin intermediación de pseudo líderes: Torres Flores

Arrancó el UBRTON en Rioverde
Arrancó el UBRTON en Rioverde

Arrancó el UBRTON en Rioverde

SLP

Carmen Hernández