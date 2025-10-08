Realizan brigada de búsqueda de personas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 25 de octubre el Centro Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) llevará a cabo la brigada para la obtención de perfil genético.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se trabaja de manera coordinada con el Centro Estatal de Búsqueda para realizar la campaña que se efectuará en la Biblioteca Digital, ubicada en calle Arturo Jasso Zárate No. 817 en el Fraccionamiento Bulevar Platanares este próximo 25 de octubre de 9 a 4 de la tarde, sin embargo, se pide a la población llegar de manera puntual, no es necesario asistir en ayunas.