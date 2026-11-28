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La legislación electoral establece restricciones para que los servidores públicos asistan a actos proselitistas en días y horarios hábiles. Estas disposiciones aplican en el contexto del Foro Internacional Ambiental organizado por el Partido Verde (PVEM), al que asistieron el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, integrantes de su gabinete, alcaldes y legisladores locales y federales, los días 24 y 25 de noviembre, durante el proceso electoral de San Luis Potosí.

Gallardo Cardona inauguró el encuentro el martes 24 de noviembre, a las 10:00 horas, en el Centro de Negocios Potosí, donde también recibió el Premio al Mérito Ambiental otorgado por su propio partido. En el foro, el PVEM expresó públicamente su respaldo a la senadora Ruth González Silva como aspirante a la gubernatura del estado. La legisladora sí solicitó licencia para participar en las actividades partidistas.

El artículo 134 constitucional establece el principio de imparcialidad para los servidores públicos y prohíbe que utilicen su cargo o recursos públicos para intervenir en las contiendas electorales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha determinado que los funcionarios con actividades permanentes, únicamente pueden asistir a eventos proselitistas en días inhábiles. Su participación en días u horarios hábiles, puede equipararse al uso indebido de recursos públicos. En el caso de los titulares del Poder Ejecutivo, deben evitar que sus actuaciones interfieran o influyan en los procesos electorales.

En el ámbito estatal, el artículo 445 de la Ley Electoral considera infracción que las autoridades incumplan el principio de imparcialidad cuando su conducta afecte la equidad de la competencia entre partidos, aspirantes, precandidatos o candidatos. La disposición también contempla sanciones por utilizar programas sociales o recursos públicos para inducir o coaccionar el voto.

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