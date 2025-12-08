Se marchitan las flores de Nochebuena de San Miguelito

A una semana de haber iniciado diciembre, las Nochebuenas instaladas en el Jardín de San Miguelito comienzan a mostrar un deterioro acelerado derivado de los cambios climáticos recientes, pese al mantenimiento que realiza el Ayuntamiento de la capital de San Luis Potosí.

El plantío, colocado por la Dirección de Servicios Municipales como parte de la imagen navideña del Centro Histórico, presenta flores marchitas, hojas debilitadas y algunas plantas completamente secas, situación visible en distintos puntos del jardín, uno de los espacios más emblemáticos del barrio San Miguelito.

La administración municipal mantiene cada año la tradición de colocar Nochebuenas en jardineras de las principales plazas del primer cuadro, como Plaza de Armas, San Francisco, El Carmen y el propio San Miguelito. El objetivo, según autoridades, es reforzar la ambientación decembrina y mejorar la percepción urbana para visitantes y transeúntes.