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Se rebasó la meta sexenal de empleo, asegura la STPS

Por Samuel Moreno

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Se rebasó la meta sexenal de empleo, asegura la STPS

San Luis Potosí alcanzó 500 mil 956 empleos formales y superó la meta de 500 mil plazas que se había planteado al inicio de la actual administración, informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara. El funcionario señaló que el crecimiento ha sido impulsado principalmente por los sectores de servicios, manufactura y automotriz, además de la llegada de nuevas inversiones nacionales e internacionales. Tan solo en julio, dijo, se generaron más de seis mil empleos, lo que colocó a San Luis Potosí entre las entidades líderes del país en creación de puestos formales.

Sánchez Lara anticipó que la generación de empleo podría mantener una tendencia positiva con los nuevos proyectos vinculados a la industria automotriz, particularmente la producción de baterías para vehículos eléctricos, ya que estos implicarán una mayor contratación de personal.

Añadió que el crecimiento del empleo formal también permite reducir gradualmente la informalidad laboral, mientras que la STPS mantiene inspecciones en empresas y comercios para verificar el cumplimiento de salarios y derechos laborales.

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