Secretaría de la Mujer estructura su presupuesto 2026

La Secretaría de la Mujer en San Luis Potosí, trabaja en la estructuración de su presupuesto y proyectos para 2026, con el objetivo de consolidar programas prioritarios y avanzar en el cumplimiento del marco legal vigente, informó Gloria Serrato Sánchez, titular temporal de la dependencia.

La funcionaria señaló que la Secretaría, se encuentra en un proceso de organización por etapas, utilizando como base, los recursos heredados del Instituto de la Mujer y analizando la posibilidad de ampliar la financiación mediante proyectos especiales. “Estamos buscando la manera de que se empiecen por etapas a ser sólidas, diferentes las tres grandes áreas de la Secretaría”, explicó.

Entre los proyectos prioritarios se encuentran la activación del sistema de Cuidados, establecido por decreto, así como la consolidación de tres bancos especializados: el Banco de Indicadores de Género, el Banco de Violencias contra las Mujeres y el Banco de Vendedores Alimentarios. Según Serrato Sánchez, estos instrumentos son “cruciales para avanzar el año que entra” y requieren de recursos adicionales para su implementación.

“Creemos necesario, por lo menos para irnos por etapas, quizá lo doble de la cantidad que se tiene, pero esto es una estimación. Nosotros trabajamos con proyectos, no le hemos puesto cantidad exacta, pero es importante que podamos contar con un poco más para estos dos grandes temas que son prioritarios para 2026”, detalló.

La titular temporal también indicó que se sostendrán reuniones con el Centro de Justicia para definir los requerimientos económicos de los centros de justicia, las delegaciones de la Secretaría y la incorporación de las tres grandes áreas mencionadas. Estas acciones forman parte, además, del proyecto de colaboración con la Universidad de la Ciudad de México, que busca fortalecer la política pública en favor de las mujeres en la entidad.

La Secretaría de la Mujer busca garantizar que los programas de protección, cuidado y seguimiento de indicadores de género cuenten con una base sólida y sostenible para el próximo año, respondiendo a las necesidades sociales y legales de San Luis Potosí.