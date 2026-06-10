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Canaco alerta a comercios contra multas de la FIFA

Sugiere no usar imágenes y transmisiones si no pagaron derechos

Por Martín Rodríguez

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Canaco alerta a comercios contra multas de la FIFA
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      El uso no autorizado de las transmisiones de los partidos de futbol del mundial o en su caso de logotipos, copias de uniformes e imágenes oficiales expone a los comerciantes y, principalmente, a los prestadores locales de servicios a sufrir multas de la FIFA, por lo que una multa por esos derechos pudiera afectar de manera importante a los negocios e ingresos muy limitados, advirtió el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mauricio Mahbub Tamez.

      Canaco-Servytur advierte sobre sanciones por uso indebido en mundial

      En entrevista, la dirigente empresarial pidió al comercio formal no fomentar la piratería y al mismo tiempo cuidar que el patrimonio de las pequeñas empresas no se vea afectado por sanciones de tipo internacional.

      Propuso que todo el comercio formal se apoye a sí mismo, buscando no fomentar o permitir la venta de productos no autorizados relacionados con el evento futbolístico, pero sobre todo no promover el uso de piratería en ciertos artículos o promociones.

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      Promoción de productos oficiales y derechos de propiedad intelectual

      Mahbub Tamez dijo que además, en esa sinergia es mejor promover los materiales originales, porque todo el producto desarrollado en específico para el torneo mundial tiene sus propios derechos de propiedad intelectual, hay marcas registradas y distribuidores autorizados.

      "Sabemos que los precios se pueden disparar un poco porque hay una demanda bastante grande por el apoyo de la Selección Mexicana de futbol", indicó.

      Recordó que las sucursales autorizadas son las únicas que pueden vender playeras, chamarras o productos oficiales tanto de la selección mexicana de futbol como de la FIFA, pero por lo general, los autorizados son operadores de tiendas de deportes.

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