Fallan semáforos en céntricos cruceros

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Siguen las fallas en semáforos de diversas calles de la ciudad, ahora el del crucero de Vicente Guerrero y 5 de Mayo lleva varios días descompuesto, apenas repararon el que estaba en el Boulevard Carlos Lasso, el cual estuvo sin funcionar alrededor de dos meses, ahora otro aparato se ha descompuesto.

Vecinos y comerciantes del crucero de las calles 5 de Mayo y Vicente Guerrero mencionaron que es uno de los cruceros más importantes de la ciudad, ya que la calle Guerrero conduce a la carretera, además, cerca se encuentran la Escuela Primaria Rosas Moreno y el Parque Álvaro Obregón, por lo que es necesario que reparen el semáforo rápidamente antes de que ocurra un accidente en ese lugar.

Comentaron que el semáforo de 5 de Mayo y Vicente Guerrero lleva varios días sin funcionar, y es urgente que lo rehabiliten para evitar accidentes, ya que motociclistas pasan a gran velocidad sin respetar los altos correspondientes, esto pone en riesgo a los peatones y puede ocasionar choques entre vehículos. Además, muchas veces no permiten que las personas crucen la calle con seguridad.

Los vecinos esperan que este semáforo se repare lo más pronto posible y no permanezca descompuesto durante meses, como sucedió con el semáforo del Boulevard Carlos Lasso, lamentablemente suelen repararlo hasta que ocurre algún accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí