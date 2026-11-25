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La sentencia de 40 años de prisión por el transfeminicidio de Michelle Rodríguez fue impugnada y el proceso penal tuvo que reponerse desde la etapa de juicio oral.

A siete años del asesinato de la adolescente trans, ocurrido en San Luis Potosí, su madre y hermana deben volver a las audiencias para buscar una resolución definitiva.

Michelle tenía 17 años cuando fue asesinada el 19 de julio de 2019. El crimen fue cometido con extrema violencia y expresiones de odio.

En diciembre de 2022, las personas responsables recibieron una sentencia condenatoria de 40 años de prisión, en un fallo que incorporó por primera vez en el estado el agravante de odio en un caso de violencia contra una persona trans.

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La impugnación de esa sentencia obligó a reponer el procedimiento, por lo que la resolución condenatoria no puso fin al proceso.

Desde entonces, la familia denuncia que ha tenido que sostener nuevamente la exigencia de justicia y enfrentar las consecuencias de un juicio que se prolonga durante años.

La repetición de las audiencias implica que la madre y la hermana de Michelle tengan que revivir los hechos y atravesar otra vez experiencias dolorosas.

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A la pérdida de la adolescente se suma el desgaste emocional y físico de un proceso judicial que las mantiene a la espera de justicia.

Siete años después, el transfeminicidio de Michelle sigue sin una resolución definitiva.