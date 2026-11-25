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El DIF Estatal de San Luis Potosí comenzó a recibir juguetes para niñas y niños que los recibirán en Navidad.

La colecta "Regalos con Amor" se realiza por sexto año consecutivo y está abierta a donaciones de particulares, empresas, instituciones y dependencias públicas.

Las personas interesadas pueden llevar los juguetes a las instalaciones del DIF Estatal en la colonia Jardín.

La dependencia dio a conocer el domicilio del centro de acopio, aunque en su convocatoria no precisó los horarios de recepción ni la fecha límite para donar.

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