DIF de SLP abre colecta navideña de juguetes
El centro de acopio está en Nicolás Fernando Torres 500
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El DIF Estatal de San Luis Potosí comenzó a recibir juguetes para niñas y niños que los recibirán en Navidad.
La colecta "Regalos con Amor" se realiza por sexto año consecutivo y está abierta a donaciones de particulares, empresas, instituciones y dependencias públicas.
Las personas interesadas pueden llevar los juguetes a las instalaciones del DIF Estatal en la colonia Jardín.
La dependencia dio a conocer el domicilio del centro de acopio, aunque en su convocatoria no precisó los horarios de recepción ni la fecha límite para donar.
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