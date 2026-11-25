Gráfico | Mantienen operativo vial en el poniente por obras
A partir de las 08:00 horas hay cierre temporal del carril sur-norte del bulevar Antonio Rocha Cordero
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital recordó que este miércoles continúan la obras del paso elevado en la carretera 80.
Por ello, a partir de las 08:00 horas hay cierre temporal del carril sur-norte del bulevar Antonio Rocha Cordero, en el tramo de la glorieta con salida a Guadalajara a Cordillera Central.
La ruta alterna habilitada serán las avenidas Himalaya y Sierra Leona.
Vecinos de Rinconada de los Andes, La Loma, Lomas 4ta sección y Escalerillas continuarán con tránsito local en sus inmediaciones.
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