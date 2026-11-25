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Las instituciones de San Luis Potosí deben demostrar cuántas mujeres logran salir de los entornos de violencia y no limitar sus resultados al número de denuncias, órdenes de protección o sentencias emitidas, señaló la Red Libres y Espacios Seguros y Libres de Violencia.

Los colectivos cuestionaron que no se evalúe si las víctimas realmente consiguen estar a salvo después de acudir a las autoridades.

Advirtieron que una resolución favorable no garantiza justicia si no se cumple. Expusieron que existen órdenes de protección sin seguimiento y sentencias que tardan meses o años en ejecutarse, mientras las mujeres deben acudir a distintas dependencias para buscar ayuda. Esto prolonga los procedimientos y les impone cargas económicas, emocionales y administrativas.

El acceso a la justicia también se dificulta por la falta de intérpretes para mujeres sordas, atención en lenguas indígenas y ajustes para personas neurodivergentes. A estas barreras se suman las adultas mayores que dependen de sus agresores y las madres que deben elegir entre asistir a una audiencia o perder el ingreso de su jornada laboral.

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Según la ENDIREH 2021 del INEGI, alrededor de siete de cada diez mujeres de 15 años y más en San Luis Potosí han experimentado algún tipo de violencia; la encuesta no contempla a menores de esa edad.

Las Redes señalaron que las víctimas necesitan atención jurídica, psicológica, médica y social gratuita, especializada y continua. También cuestionaron que las instituciones no informen con claridad sobre su capacidad de atención, los tiempos de espera y el seguimiento de los casos.

Advirtieron que una canalización no significa que la mujer haya recibido el servicio y que atender al agresor tampoco demuestra que el riesgo haya desaparecido.

Las organizaciones pidió al Poder Judicial garantizar el cumplimiento de sus resoluciones y a la Fiscalía (FGE) investigar con diligencia y dar seguimiento a las medidas de protección. Además, colocaron ocho velas en memoria de las víctimas de feminicidio que, de acuerdo con su registro, suman ocho en San Luis Potosí durante 2026; algunos casos continúan sin resolverse.