Aparatoso choque de vehículos en la Rivas Guillén
Dos camionetas se impactaron y una volcó tras chocar contra un poste de alumbrado público.
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Sólo daños materiales se registraron en choque de vehículos en la avenida Ponciano Arriaga y la calle Clemente Hernández en la colonia Genovevo Rivas Guillén en Soledad.
El reporte fue antes de las 07:00 de la mañana, donde el conductor de una camioneta Nissan Urban circulaba sobre la calle de Clemente Hernández, al llegar a la avenida Ponciano Arriaga impactó a una camioneta Toyota Tacoma que circulaba sobre la avenida Ponciano Arriaga.
Del golpe, el segundo vehículo fue proyectado contra un poste de alumbrado público para finalmente terminar volcado.
Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a ambos conductores al grupo de trabajadores que viajaban en la camioneta Nissan Urban.
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Peritos de la Guardia civil de Soledad tomaron conocimiento del hecho.
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