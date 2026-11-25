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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su respaldo a los productores de café de Chiapas que protestan contra la empresa Nestlé por considerar que se les paga un precio bajo por el kilogramo de café, al señalar que la compañía debe comprar directamente a los campesinos y pagarles lo que corresponde.

Respaldo oficial a cafeticultores en Chiapas

Ante las manifestaciones de los cafeticultores, quienes denuncian que reciben 43 pesos por kilogramo de café, mientras el producto se comercializa en el mercado a un precio mucho mayor, la mandataria federal aseguró que su gobierno intervendrá para respaldar sus demandas.

"Yo estoy de acuerdo con los campesinos, con los cafeticultores. Nestlé tiene que pagar lo que tiene que pagar por el café, por el kilo de café. Porque tienen razón, ellos dicen, se vende a 580 pesos y se compra a 43 pesos", declaró.

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Instrucciones para acompañar negociaciones con Nestlé

En su conferencia, Sheinbaum indicó que los productores están solicitando que el precio de compra se mantenga entre 50 y 60 pesos por kilogramo, por lo que instruyó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a acompañarlos en las negociaciones con la compañía.

"Entonces, estamos totalmente de acuerdo con lo que están solicitando y di instrucciones desde ayer a la secretaria de Agricultura que han estado ahí presentes para que apoye a los cafeticultores en esta negociación frente a la empresa Nestlé", afirmó.

La Presidenta cuestionó que los precios internacionales del café sean utilizados para determinar cuánto reciben los productores mexicanos y señaló que, además, la empresa no realiza las compras directamente a los campesinos, sino mediante intermediarios.

"No puede ser que el mercado internacional defina el precio del café a los cafeticultores. A través, incluso de intermediarios, porque en eso les compra de manera directa, sino a través de intermediarios", sostuvo.

Sheinbaum también cuestionó que, mientras los productores reciben un pago que consideran insuficiente, el precio de venta del producto terminado, como el café soluble Nescafé, no disminuya en la misma proporción.