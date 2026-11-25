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Matehuala, SLP.— La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y el Coro de la Escuela Estatal de Música abrirán este miércoles 25 de noviembre el XXVII Festival de Música Antigua y Barroca Los Fundadores. El concierto inaugural, Viva Vivaldi, comenzará a las 18:00 horas en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Matehuala.

El jueves 26, el festival llegará a la capital potosina con dos conciertos en el conjunto de San Agustín. El exconvento recibirá Bajo las bóvedas del tiempo, un programa para clavecín y violonchelo, y en el templo se presentará la Orquesta de Cámara de Jóvenes Talentos Potosinos con Antología de Ave María.

El viernes 27, el ensamble Afectus Antiquus interpretará Ministriles a la Nueva España en la Capilla de Aranzazú. Ese mismo día, Il Dolce Suono presentará Ecos del Barroco en el Templo de San Francisco y Nuestra Señora de los Ángeles.

Para el sábado 28, La Camerata de San Luis llevará obras de Bach y Vivaldi a dos parroquias de la Huasteca potosina, la de San Juan Bautista, en Coxcatlán, y la de Santiago Apóstol, en Tampamolón Corona.

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La clausura será ese sábado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Tlaxcalilla, en la capital, con una segunda presentación de Viva Vivaldi. El programa anunciado por la Secretaría de Cultura estatal incluye también dos conferencias de Luis Fernando Padrón Briones.