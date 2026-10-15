Sería creada una nueva dirección de Movilidad

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La creación de una Dirección de Movilidad con presupuesto propio, la asignación de recursos para ciclovías y el fortalecimiento de los cruces seguros forman parte de los acuerdos establecidos entre colectivos de movilidad y la Secretaría General del Ayuntamiento de San Luis Potosí, durante una reunión realizada el 13 de octubre.

Los compromisos quedaron asentados en una minuta firmada por los participantes, aunque el proyecto de la nueva dependencia todavía deberá pasar por el análisis y la aprobación del Cabildo.

De acuerdo con los acuerdos alcanzados, la propuesta contempla que la Dirección de Movilidad dependa directamente de la Presidencia Municipal y deje de formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de contar con presupuesto propio y tres subdirecciones. También se plantea derogar las funciones que actualmente tiene la SSPC en materia de movilidad y crear un comité técnico y un Observatorio Ciudadano de Movilidad.

Otro de los compromisos es fortalecer el programa de Cruces Seguros mediante acciones como la instalación de semáforos inteligentes, tomando como referencia el existente en el cruce de las avenidas Reforma y Carranza.

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Para avanzar en esta propuesta, se solicitará a la Dirección de Desarrollo Urbano un plano con la ubicación de los cruces seguros, mientras que los participantes acordaron revisar el documento presentado por la sociedad civil sobre seguridad vial.