Sí analizarían una reforma a Pensiones, dice Sara Rocha

Por Samuel Moreno

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
Sí analizarían una reforma a Pensiones, dice Sara Rocha

Tras el anuncio del Ejecutivo estatal sobre una reforma de fondo a la Ley de Pensiones, con la intención de asegurar la viabilidad financiera del sistema y garantizar el pago de jubilaciones y prestaciones a más de 9 mil trabajadores del sector público, la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, afirmó que el Legislativo está dispuesto a sumarse, siempre y cuando la propuesta realmente contribuya a resolver la crisis que arrastra la Dirección de Pensiones desde hace años.

Rocha Medina reconoció que el tema es “polémico y delicado”, pues los adeudos y desfases han afectado a cientos de trabajadores, en particular a docentes de secundaria y telesecundaria. 

Señaló que si la reestructuración planteada por la Secretaría de Finanzas demuestra ser una vía efectiva para dar certeza a los beneficiarios, el Congreso estará en disposición de respaldarla. “Si vale la pena y ayuda a resolver el pago a muchos trabajadores, el Congreso debe sumarse”, sostuvo.

La legisladora puntualizó que cualquier iniciativa deberá revisarse con detalle, de manera responsable y priorizando el beneficio de quienes dependen del sistema de pensiones. Enfatizó que el análisis será técnico y sin decisiones apresuradas, debido al impacto que puede tener en miles de familias. 

Respecto al acercamiento institucional, Rocha Medina informó que, hasta el momento, la Secretaría de Finanzas no ha presentado una propuesta formal ante la Directiva del Congreso. No obstante, dijo desconocer si ya existe comunicación con alguna comisión legislativa, por lo que evitó adelantar posturas.

