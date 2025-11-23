logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vuelca un autobús en Uruapan; 7 muertos

Por EFE

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelca un autobús en Uruapan; 7 muertos

Ciudad de México.- Siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas este sábado tras la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, en el oeste del país, informó el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

En un primer reporte, la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que el fatal accidente ocurrió en la citada carretera a la altura de la comunidad de Tiripetío, donde se registró la volcadura de un autobús de turismo y de acuerdo con los datos recabados, la unidad se trasladaba de Uruapan con destino a Tlalpujahua.

“Fue un accidente grave, tenemos siete fallecidos y 20 heridos, se atendió de inmediato, fue un accidente muy lamentable”, dijo Ramírez Bedolla.

Explicó que, según las primeras versiones, los turistas iban a Tlalpujahua, lugar donde se lleva a cabo la Feria de las Esferas, de decoración decembrina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, dijo que se estaban investigando las posibles causas y que “están hospitalizadas estas 20 personas y el tema se está atendiendo desde el primer momento”.

En un comunicado se apuntó que el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que personal de la coordinación estatal de Protección Civil y del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudió al sitio para ayudar en las labores de emergencia, rescate y traslado de los heridos a distintos hospitales de la ciudad de Morelia, capital del estado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Medicina para la diabetes, encarece
Medicina para la diabetes, encarece

Medicina para la diabetes, encarece

SLP

El Universal

Registra su mayor aumento de precio en casi 9 años

Contrato de Pemex quita brillo a Miss Universo
Contrato de Pemex quita brillo a Miss Universo

Contrato de Pemex quita brillo a Miss Universo

SLP

El Universal

Pesticidas arriesgan a la Monarca
Pesticidas arriesgan a la Monarca

Pesticidas arriesgan a la Monarca

SLP

El Universal

Crisis del barrenador presiona a ganaderos
Crisis del barrenador presiona a ganaderos

Crisis del barrenador presiona a ganaderos

SLP

EFE