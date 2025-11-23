Músicos festejan a Santa Cecilia

Matehuala.- Con gran alegría músicos celebraron a Santa Cecilia su santa patrona, pues cada 22 de noviembre es festejado el día del músico y en esta fecha llevaron a cabo una magna peregrinación hasta llegar a la Catedral y desde temprana hora acudieron a cantarle las mañanitas a la imagen de Santa Cecilia en la Catedral.

Para conmemorar las fiestas patronales de Santa Cecilia llegaron agrupaciones musicales y solistas a cantarle las tradicionales mañanitas a su Santa Patrona, la imagen de Santa Cecilia, que fue adornada y puesta en el altar mayor para celebrar su día, así mismo se llevó a cabo una misa de acción de gracias para pedir por todos los músicos de Matehuala y la región.

Dentro de la celebración eucarística estuvieron músicos de Matehuala y fue un mariachi el que se encargó de interpretar los cantos de la misa, el presbítero Antonio Espinoza fue el encargado de llevar a cabo la misa por los músicos, en la liturgia pidió por todos los músicos de Matehuala para que estén llenos de trabajo, así mismo los felicitó, ya que cuando ellos cantan trasmiten alegría, aunque también en ocasiones tristeza pero gracia a la música ayudan a que el ser humano se pueda sentir mejor, se hizo una oración especial por los músicos.

que han fallecido, al término todos los músicos que asistieron se unieron a cantar las mañanitas entre otras melodías a su santa patrona.

