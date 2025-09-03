Sin atender, el colapso de drenaje en la calle 2 de Abril reportado hace meses

A más de un mes de que se formó un profundo socavón como resultado del colapso en la red de drenaje en la calle 2 de Abril, en la cabecera municipal de Soledad, el desperfecto no se ha reparado.

Vecinos del sector colocaron una tarima de madera para señalizar el área, al considerar que representa un peligro tanto para conductores como para peatones.

De acuerdo con los habitantes, el hundimiento ocurrió de manera repentina y, aunque ya fue reportado, las autoridades correspondientes aún no se han presentado para realizar labores de reparación.

El desperfecto se localiza en un punto de alta circulación vehicular, específicamente entre las calles Benito Juárez y Miguel Hidalgo, lo que aumenta el riesgo de accidentes si no se atiende a la brevedad.

Ante la situación, los vecinos hicieron un llamado a Interapas para que intervenga, pues aseguran que este tipo de problemas se han vuelto frecuentes en distintas vialidades del municipio debido a la falta de mantenimiento en las tuberías.

"Ya tenemos casi dos meses, ya reportamos, pero hasta el momento no han venido a checar. El problema es que las tuberías de esta zona ya están muy viejas", señalaron.