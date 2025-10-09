“SLP se posiciona como líder regional”

El estado de San Luis Potosí se posiciona como líder económico del Bajío, al ser el primer estado de la región en iniciar las consultas regionales con miras a aportar elementos a la renegociación del Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC), ejercicio clave para definir la postura de México ante este tratado por los próximos 16 años, aseguró el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Jesús Salvador González Martínez.

Autoridades y sectores productivos abordaron temas clave, tales como como nearshoring, certidumbre jurídica e integración comercial, con miras a fortalecer la postura de México en los próximos años.

Dijo que hay una presencia destacada del estado en la participación en el mercado norteamericano y el impulso del nearshoring como parte de una estrategia para fortalecer la competitividad regional.

También participó Salomón Rosas, representante del Gobierno Federal.

El foro de consulta fue un diálogo con las cámaras empresariales y los sectores estratégicos sobre temas como certidumbre jurídica y reglas claras de comercio.

La Secretaría de Economía recibió 34 respuestas, en su mayoría de representantes del sector empresarial, restaurantero, de servicios médicos y de

la construcción.