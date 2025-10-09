logo pulso
SLP sufre caída en fabricación de autos

Por Rubén Pacheco

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
En lo que va del 2025, San Luis Potosí reporta una caída del alrededor del 6 ciento en la fabricación de vehículos automotrices, derivado de las políticas arancelarias de Estados Unidos, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno del Estado.

Aunque se suscitó el decremento en la producción automotriz potosina, consideró que es un impacto “mínimo” si se toma en cuenta “cómo se ha presentado el tema de aranceles”.

Ejemplificó que la empresa alemana al no cumplir con las reglas del T-MEC, debe de asumir el 25 por ciento de gravámenes, por lo cual, destacó que mantenga sus inversiones en territorio potosino.

Enfatizó que el 80 por ciento de las unidades motoras ensambladas en las plantas de General Motors y BMW, ubicadas en el municipio de Villa de Reyes, se exporta al mercado norteamericano.

Pese a las medidas del gobierno estadounidense, el funcionario estatal refirió que BMW reafirmó su compromiso de inversión en los próximos dos años, a través de la producción de baterías de alto voltaje y automóviles electrónicos.

“Nosotros consideramos que como estado nos ha ido muy bien, a pesar de todo ese vaivén económico global”, opinó 

el entrevistado.

